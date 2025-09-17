18+
Температура воды в Каспийском море
17.09.2025, 08:34

В Мангистау сильно возросло число аварий с жертвами и пострадавшими

Происшествия 0 1 926 Ольга Максимова

За два года количество дорожно-транспортных происшествий в регионе возросло на 41,7%. При этом число пострадавших в авариях в области выросло более чем на 60%. Печальную статистику привел на брифинге в центре общественных коммуникаций заместитель начальника управления местной полиции Тлекберген Селбаев, передаёт Lada.kz.

 

 

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Так, если в прошлом году в Мангистау было зарегистрировано 725 ДТП, то в этом году этот показатель вырос до 1027.  Число пострадавших в авариях увеличилось с 911 до 1489 человек. Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов также возросли с 403 до 496, а с участием подростков и вовсе учеличились с 296 до 420 случаев.

По словам специалистов, анализ показал, что основными причинами ДТП являются безответственное поведение водителей на дороге и превышение скорости. В целом, 13,2% зарегистрированных аварий связаны именно с превышением скорости.

«Департамент полиции Мангистауской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь пассажиров и других участников дорожного движения. Дорога ошибок не прощает», - отметил заместитель начальника управления местной полиции департамента полиции области Тлекберген Селбаев.

В Мангистауской области с 15 по 30 сентября проводится республиканское профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», а с 15 по 20 сентября — акция «Перевозчик».

Напомним, 10 женщин погибли 11 сентября на 89-м километре автодороги областного значения «Сенек-Бекет-Ата» в Каракиянском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Комментарии

1 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Понатыкали камер. То ли на дорогу смотреть, то ли за спидометром смотреть.
17.09.2025, 07:52
