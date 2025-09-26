Под колесами автомобиля: стали известны подробности гибели подростка в массовой драке в Бейнеу

Қазақ тіліне аудару

В прокуратуре Мангистауской области рассказали подробности гибели 17-летнего парня в массовой драке, которая произошла в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе, передает Lada.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Данияр Тулегенов, начальник первого управления прокуратуры Мангистауской области рассказал телеканалу Astanatv.kz подробности уголовного дела.

На телеканале Astanatv.kz сообщается, что на 17-летнего парня наехал автомобиль, в которой находился один из участников потасовки.

Сейчас департаментом, точнее управлением досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. По результатам будет установлено, дана правовая оценка в отношении сотрудников полиции. Сейчас комплексная судебно-медицинская экспертиза проводится. По ней уже будет определено отчего умер потерпевший. Либо от удара подростков, либо от наезда машины. Тогда мы уже будем давать точную, правильную оценку в отношении этих подростков, - рассказал Данияр Тулегенов.

Данияр Тулегенов также рассказал, что судом в отношении четырех лиц принята мера содержания под стражей и в отношении 11 лиц – домашний арест.

Кроме того, 18 августа в областную прокуратуру поступило заявление от родителей, задержанных по делу о хулиганстве. В заявлении они сообщили о пытках, которым их сыновей подвергли сотрудники полиции с целью получения признательных показаний.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки). В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия, - заключил прокурор.

Напомним, в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе произошёл инцидент с участием группы молодых людей, в результате которого один из них получил смертельные травмы.