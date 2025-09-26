Владельцев частных пляжей привлекли к ответственности в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Прокуратура Мангистауской области подвела итоги купального сезона. В ведомстве отметили, что был усилен контроль за безопасностью на пляжах, в результате чего к ответственности привлечены 24 владельца зон отдыха, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz

По инициативе прокуратуры уполномоченным органом проведены проверки частных и коммунальных пляжей на предмет обеспечения безопасности для граждан и детей.

По результатам проверок 24 субъекта привлечены к ответственности по статье 412 (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) Кодекса об административных правонарушениях. В целях создания комфортных и безопасных условий для отдыха жителей и гостей города приведён в соответствие коммунальный пляж «Солдатский», - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что на обеспечение безопасности граждан и детей из местного бюджета было выделено 37 млн тенге. Из этой суммы 24 млн тенге направили на строительство спасательного поста, а 13,5 млн тенге — на организацию работы 15 спасателей.