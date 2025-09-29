Фура перевернулась на трассе Актау – Жетыбай

На трассе Актау – Жетыбай из-за разрыва колеса набок опрокинулась фура марки Shacman. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 сентября. На трассе Актау – Жетыбай перевернулась фура марки Shacman.
Большегруз опрокинулся из-за разрыва колеса. В происшествии никто не пострадал. По факту произошедшего водитель фуры привлечен к административной ответственности, - пояснили в полиции.
Напомним, 25 сентября с трассы Актау – Акшукур вылетел автомобиль.
