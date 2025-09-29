Фура перевернулась на трассе Актау – Жетыбай

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 сентября. На трассе Актау – Жетыбай перевернулась фура марки Shacman.

Большегруз опрокинулся из-за разрыва колеса. В происшествии никто не пострадал. По факту произошедшего водитель фуры привлечен к административной ответственности, - пояснили в полиции.