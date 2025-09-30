В Актау водитель мопеда столкнулся с авто

Қазақ тіліне аудару

Дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и автомобиля произошло в областном центре. В департаменте полиции региона рассказали подробности, передает Lada.kz .

Авария произошла на автодороге между 8 и 6 микрорайонами два дня назад. Мопедист врезался сзади в автомашину марки Toyota Camry.

Как утверждают свидетели, водитель авто решил свернуть налево, а водитель двухколесного транспорта не успел среагировать и уйти от столкновения.

«Здесь поворот запрещен, и водители прекрасно об этом знают, но пока не нанесли дорожную разметку, и поэтому все делают вид, что не в курсе, что там была сплошная полоса», - пишут очевидцы.

По словам очевидцев, водителю мопеда потребовалась помощь медиков. После ее оказания мужчина был отпущен домой.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, водителя Toyota Camry привлекли к ответственности по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Напомним, дорогу для ремонта перекрывали в конце июля. Уже почти два месяца участок дороги открыт для движения, однако разметку нанесли на дорожное полотно только сейчас.