Доллары в чемодане: у пассажира в Актау изъяли больше 12 миллионов тенге

Сотрудники таможенного поста «Ауежай-Актау» департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с пограничной службой КНБ РК выявили два факта незаконного вывоза наличной иностранной валюты из страны, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

Так, при таможенном контроле пассажира международного авиарейса «Актау – Тбилиси» у гражданина К. обнаружили 28 100 долларов США. При этом во время оформления он заявил, что у него нет средств, подлежащих декларированию.

Специализированный суд по административным правонарушениям Актау признал его виновным по части 3 статьи 551 КоАП РК (незадекларированное или недостоверное оформление таможенных товаров). На нарушителя наложен штраф в размере 2 276 753 тенге, а 18 100 долларов США (9,9 млн тенге) конфискованы в доход государства. Ещё 10 000 долларов будут возвращены владельцу после вступления решения в законную силу.

В ходе другого рейса «Актау – Кутаиси» у пассажира 1991 года рождения обнаружили скрытые денежные средства в сумме 12 500 долларов США. Материал по данному факту направлен в суд.

Что нужно знать пассажирам

В Департаменте госдоходов напоминают:

Таможенному декларированию подлежит вывоз и ввоз наличных денег, если сумма превышает эквивалент 10 000 долларов США.

Согласно Указу Президента РК от 14 марта 2022 года № 830, запрещается вывозить сумму свыше 10 000 долларов США.

Разрешается вывозить по 10 000 долларов на каждого члена семьи, включая детей, если они указаны в одной пассажирской таможенной декларации.

Таможенные органы призывают граждан внимательно ознакомиться с требованиями законодательства, чтобы избежать нарушений и штрафов.