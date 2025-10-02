Житель Актау исчез без следа: родственники не могут найти его с 2023 года

Қазақ тіліне аудару

Волонтеры движения Lider.kz просят помощи в поисках Александра Богатова, пропавшего в 2023 году, сообщает Lada.kz .

Александр Богатов. Фото волонтеров

Мужчина проживал в 4 микрорайоне и с 2023 года перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, на кисти руки татуировка в форме чайки, возможно, носит очки. Одежда неизвестна.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Богатова, просят звонить или писать в WhatsApp по номеру телефона: +7 (700) 499-72-92.

Поиск ведется по обращению родственников. Волонтеры просят максимально помочь в распространении ориентировки.