Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивают в Мангистау

Агентством по финансовому мониторингу РК разыскиваются владельцы фиктивных стоматологических клиник, один из которых ранее работал в правоохранительных органах. Их подозревают в оформлении ложных медицинских документов. Сумма ущерба оценивается в десятки миллиардов тенге, сообщает Lada.kz .

Подозреваемые. Фото предоставлены Агентством по финансовому мониторингу РК

Ведомством разыскиваются Дуйсенов Аслан Камбарулы, 01.04.1992 года рождения, Габбас Иманбаев, 18.05.1998 года рождения, и Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 года рождения.

Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 миллиардов тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг. Подозреваемые использовали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.

В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Один из подозреваемых – Аслан Дуйсенов – ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к пяти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (Доведение до самоубийства) и 362 (Превышение должностных полномочий) УК РК.

Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просят передать данные в Агентство по финансовому мониторингу РК по номеру телефона: + 7 (7172) 70-84-78 – дежурная часть или call-center: 1458.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.