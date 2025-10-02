18+
02.10.2025, 17:10

Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивают в Мангистау

Происшествия 0 3 276 Сергей Кораблев

Агентством по финансовому мониторингу РК разыскиваются владельцы фиктивных стоматологических клиник, один из которых ранее работал в правоохранительных органах. Их подозревают в оформлении ложных медицинских документов. Сумма ущерба оценивается в десятки миллиардов тенге, сообщает Lada.kz.

Подозреваемые. Фото предоставлены Агентством по финансовому мониторингу РК
Подозреваемые. Фото предоставлены Агентством по финансовому мониторингу РК

Ведомством разыскиваются Дуйсенов Аслан Камбарулы, 01.04.1992 года рождения, Габбас Иманбаев, 18.05.1998 года рождения, и Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 года рождения.

Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 миллиардов тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг. Подозреваемые использовали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.

В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Один из подозреваемых  Аслан Дуйсенов ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к пяти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (Доведение до самоубийства) и 362 (Превышение должностных полномочий) УК РК.

Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просят передать данные в Агентство по финансовому мониторингу РК по номеру телефона: + 7 (7172) 70-84-78  дежурная часть или call-center: 1458.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.

12
11
4
