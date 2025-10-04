Избиение в частном садике Актау: мать обвиняет следствие в бездействии

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz вновь обратилась мама полуторагодовалой девочки, пострадавшей от избиения в частном детском саду. По её словам, расследование проводится неполноценно. В департаменте полиции прокомментировали её жалобу.

Фото предоставила мама Асии Султанбай

Камила Кабиева, мама пострадавшей полуторагодовалой девочки Асии Султанбай, рассказала, что после широкого резонанса в СМИ по факту избиения в частном детском саду было возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении воспитателя. В рамках расследования проведена медицинская судебная экспертиза. Однако, по словам женщины, в её заключении указано, что у ребёнка якобы «две царапины, не причинившие вреда здоровью».

Это не соответствует действительности. На фотографиях, сделанных сразу после инцидента, отчётливо видны многочисленные ссадины, синяки и гематомы. Мы обращались к разным врачам, и нам поставили следующие диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, психическое расстройство, отёк глаза (по заключению окулиста — вследствие гематомы головы). По результатам ЭЭГ (электроэнцефалографии) выявлены признаки возможной посттравматической эпилепсии. Невропатолог поставил ребёнка на учёт с заболеванием нервной системы, — рассказала Камила Кабиева.

Женщина подчеркнула, что все эти диагнозы она передала в экспертизу, но в итоговом заключении они были проигнорированы.

Я официально заявила о несогласии с результатами экспертизы и просила провести повторное обследование, однако сотрудники полиции отказали, объяснив, что это возможно только через суд. Кроме того, они нарушили мои права как законного представителя ребёнка — без моего ведома общались с моим мужем, хотя по документам именно я являюсь опекуном. Впоследствии мне сообщили, что дело собираются закрыть, ссылаясь на «ошибочную статью». Хотя расследование завершилось месяц назад, и стороны уже ознакомились с материалами. Мне предложили перевести дело в гражданское производство, но ведь речь идёт о причинении вреда здоровью ребёнка и ненадлежащем расследовании. Я сказала им: если статья действительно выбрана неверно, тогда хотя бы возбуждайте дело по факту халатности. Тем более воспитатель и няня до сих пор продолжают работать в этом детском саду. - возмущается мама пострадавшей девочки.

Камила Кабиева заявила, что следственные органы не ведут полноценное расследование. Результаты медико-судебной экспертизы не отражают реальное состояние ребёнка.

Моё право как законного представителя полностью игнорируется. Кроме того, ощущается давление, направленное на то, чтобы закрыть уголовное дело, — заключила Камила Кабиева.

В департаменте полиции отметили, что уголовное дело находится на рассмотрении, и расследование продолжается.



По итогам следствия виновные лица будут привлечены к ответственности, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Камила Кабиева сообщала, что её полуторагодовалая дочь Асия посещала частный детский сад, расположенный в 14 микрорайоне Актау. По словам женщины, 5 августа визит в дошкольное учреждение обернулся трагедией: на протяжении примерно 40 минут девочку избивал, душил и кусал другой ребёнок, в то время как няня всё это время отсутствовала.