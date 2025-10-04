18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.10.2025, 18:26

Семья заявила об избиении инвалида в Центре социальных услуг №1 в Актау

Происшествия 0 1 774 Лиана Рязанцева

В социальных сетях появилось сообщение семьи о том, что в Центре соцуслуг № 1 в Актау избили инвалида. Руководство Центра прокомментировало ситуацию, а в полиции сообщили о начале расследования., передает Lada.kz.

Семья пострадавшего рассказала, что Максат Қулмагамбетов по состоянию здоровья находится в Центре социальных услуг № 1. В четверг, 2 октября, мать, придя накормить его ужином, обнаружила сына в избитом состоянии.

Его лицо было опухшим, глаза он не мог открыть. По словам Максата, его якобы избил другой подопечный Центра. Однако семье об этом в день происшествия не сообщили. В учреждении при этом заявили, что камеры наблюдения в тот момент не работали. До сих пор неизвестно, кто именно причастен к избиению — другой пациент или сотрудники Центра. Видео нам не показывают, и чётких ответов не дают. По словам директора, “такое бывает”, и он пытается замять ситуацию. Почему нас не предупредили в день избиения? Мы узнали обо всём только тогда, когда сами пришли и увидели его, — рассказали близкие пострадавшего.

Родные Максата призывают прокуратуру и управление здравоохранения Мангистауской области провести детальную проверку по факту произошедшего.

Директор Центра оказания специальных социальных услуг № 1 Амангуль Нурлаева рассказала редакции Lada.kz подробности произошедшего.

В нашем Центре 1 октября произошёл инцидент: один из получателей услуг  - Болат, инвалид II группы с диагнозом шизофрения - нанёс телесные повреждения другому подопечному, Максату Қулмагамбетову, инвалиду I группы с диагнозом умственная отсталость. В результате Максат получил травмы лица: гематома, ссадины и царапины, — рассказала Амангуль Нурлаева.

Директор Центра заявила, что по данному случаю, для объективного выяснения всех обстоятельств, со стороны вышестоящего уполномоченного органа назначена служебная проверка.

Остальные сведения будут предоставлены после служебного расследования, - заключила она.

В полиции региона сообщили, что в настоящее время сотрудники выясняют все обстоятельства инцидента.

