Семья заявила об избиении инвалида в Центре социальных услуг №1 в Актау

Семья пострадавшего рассказала, что Максат Қулмагамбетов по состоянию здоровья находится в Центре социальных услуг № 1. В четверг, 2 октября, мать, придя накормить его ужином, обнаружила сына в избитом состоянии.

Его лицо было опухшим, глаза он не мог открыть. По словам Максата, его якобы избил другой подопечный Центра. Однако семье об этом в день происшествия не сообщили. В учреждении при этом заявили, что камеры наблюдения в тот момент не работали. До сих пор неизвестно, кто именно причастен к избиению — другой пациент или сотрудники Центра. Видео нам не показывают, и чётких ответов не дают. По словам директора, “такое бывает”, и он пытается замять ситуацию. Почему нас не предупредили в день избиения? Мы узнали обо всём только тогда, когда сами пришли и увидели его, — рассказали близкие пострадавшего.