В Актау мужчина спас упавшую с пирса в море женщину

Утром 5 октября в 4А микрорайоне женщина, отдыхая в кафе на пирсе, упала в море, и на помощь ей поспешил житель Актау. Корреспонденту L ada.kz удалось пообщаться с пострадавшей и её спасителем, а также с ДЧС региона и администрацией заведения.

Фото: кадр видео

В социальных сетях распространилось видео спасения женщины, упавшей с пирса в море.

Инцидент произошел, вчера утром, 5 октября. На кадрах видно, как мужчина спас горожанку и помог ей выбраться из воды.

Корреспонденту редакции удалось связаться с пострадавшей женщиной. Она рассказала подробности произошедшего.

Вчера я с дочерью решила посидеть в кафе на пирсе. Дочь попросила меня ее пересадить, так как солнце светило ей в лицо. Я встала и немного отодвинула свой стул, не заметив, что одна ножка стула вышла за пределы пирса. Когда я села обратно, стул перевернулся, и я упала в воду. Я сама не умею плавать, но молодой мужчина, отдыхавший рядом с нашим столиком, сразу бросился мне на помощь, - рассказала женщина.

Как узнало издание, спасителем оказался 42-летний житель Актау Саламат Ныгыманов.

Саламат работает в нефтяной отрасли, женат и является отцом шестерых детей.

В тот день он отдыхал в кафе с супругой и, заметив женщину, упавшую в воду, сразу бросился ей на помощь.

Когда женщина упала, сотрудники кафе сразу бросили ей спасательный круг. Но я спросил у неё, умеет ли она плавать, и она ответила, что нет. В тот момент я, не раздумывая, прыгнул в воду в одежде, даже не вытащив ключи из кармана. Как я мог позволить, чтобы на моих глазах женщина могла утонуть, - рассказал Саламат.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что спасателям каких-либо сообщений об инциденте не поступало. Специалисты на место не выезжали.

Администрация кафе, расположенного на пирсе, сообщила, что проводится внутренняя проверка для установления всех обстоятельств происшествия, и пообещали предоставить полную информацию позже.