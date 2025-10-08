Солдат-срочник погиб в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Фото: Tengrinews.kz

По данным ведомства, 7 октября в департаменте пограничной службы по Мангистауской области произошел несчастный случай, погиб военнослужащий срочной службы.

По предварительной информации, причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности при технических работах.

Органами полиции возбуждено уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование.

Пограничная служба КНБ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

По распространяемой информации в Сети, трагедия случилась на пограничном посту «Устюрт». Рядовой потерял сознание после вдыхания паров бензина при выполнении служебного задания. Несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось.