Убийство парня в селе Акжигит: состоялась апелляция

В Мангистауской области состоялось заседание апелляционной комиссии по делу об убийстве 17-летнего жителя села Акжигит Сагындыка Курманияза. Постановление Мангистауского районного суда оставили без изменений, передает Lada.kz .

Сагындык Курманияз. Фото родных убитого

Как сообщили Lada.kz, решение по делу об убийстве несовершеннолетнего парня в селе Акжигит судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда оставила без изменений.

Напомним, Сагындык Курманияз был единственным ребенком родителей. Его убили в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля. Преступление пытались скрыть, выдав смерть за несчастный случай.

На скамье подсудимых оказался один подозреваемый – 20-летний односельчанин погибшего. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (часть 3 статья 196 УК РК). Суд первой инстанции приговорил к 10 годам лишения свободы.

Решение суда не удовлетворило потерпевшую сторону – они сообщали, что в селе существует группировка, которая терроризирует молодежь, угрозами заставляя их трудиться на чужих участках. Отказ Сагындыка убираться в сарае одного из так называемых «старшаков» и мог стать причиной его смерти.

Поэтому семья убитого считает, что правоохранители должны были дать правовую оценку таким деяниям, как угрозы, поборы, принуждение к труду.

Более двух десятков семей писали обращение в полицию с требованием проверить факты вымогательства, однако прокуратура никаких подтверждений не нашла.