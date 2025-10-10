18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
10.10.2025, 11:03

Убийство парня в селе Акжигит: состоялась апелляция

Происшествия 0 1 673 Ольга Максимова

В Мангистауской области состоялось заседание апелляционной комиссии по делу об убийстве 17-летнего жителя села Акжигит Сагындыка Курманияза. Постановление Мангистауского районного суда оставили без изменений, передает Lada.kz.

Сагындык Курманияз. Фото родных убитого
Сагындык Курманияз. Фото родных убитого

Как сообщили Lada.kz, решение по делу об убийстве несовершеннолетнего парня в селе Акжигит судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда оставила без изменений.

Напомним, Сагындык Курманияз был единственным ребенком родителей. Его убили в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля. Преступление пытались скрыть, выдав смерть за несчастный случай.

На скамье подсудимых оказался один подозреваемый – 20-летний односельчанин погибшего. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (часть 3 статья 196 УК РК). Суд первой инстанции приговорил к 10 годам лишения свободы.

Решение суда не удовлетворило потерпевшую сторону – они сообщали, что в селе существует группировка, которая терроризирует молодежь, угрозами заставляя их трудиться на чужих участках. Отказ Сагындыка убираться в сарае одного из так называемых «старшаков» и мог стать причиной его смерти.

Поэтому семья убитого считает, что правоохранители должны были дать правовую оценку таким деяниям, как угрозы, поборы, принуждение к труду.

Более двух десятков семей писали обращение в полицию с требованием проверить факты вымогательства, однако прокуратура никаких подтверждений не нашла.

2
24
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
а еще пугают китайско-русским захватом))) а тут сами друг дружку убивают
10.10.2025, 10:47
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

