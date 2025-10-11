В Жанаозене перевернулся кроссовер: пострадала женщина

Қазақ тіліне аудару

В Жанаозене произошла авария с участием автомобиля Hyundai Tucson. Находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением, в результате чего кроссовер перевернулся, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По данным департамента полиции Мангистауской области, 33-летняя водитель получила легкие травмы и была госпитализирована в отделение травматологии Жанаозенской центральной городской больницы.

Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП женщина была трезвой.

За нарушение Правил дорожного движения водитель привлечена к административной ответственности. Конкретную статью КоАП РК определит суд после ее выписки из больницы.

Пассажиров в автомобиле не было.

Напомним, ранее на трассе Каракия – Актау перевернулся служебный автомобиль полиции.