Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.10.2025, 19:18

Ушибы и гематомы: школьницу придавило железной скамейкой в Актау

Происшествия 0 1 331 Сергей Кораблев

Во дворе школы №6 пострадала первоклассница  на девочку по имени Дарья упала железная скамейка. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Первоклассница Дарья. Фото предоставила бабушка девочки Татьяна
Первоклассница Дарья. Фото предоставила бабушка девочки Татьяна

Сам инцидент произошел 30 сентября, когда ученица вышла во двор школы на перемену. Как рассказала бабушка пострадавшей, Татьяна, попросившая не называть свою фамилию, внучка подошла к скамейке и облокотилась на нее.

Незакрепленная лавочка, состоящая из трех секций, перевернулась и придавила ребенка. В результате Дарья получила травмы головы и лица, а также ушибы и гематомы на руках и ногах.

Внучку забирала ее мама. Ни классный руководитель, на глазах которой все произошло, ни администрация школы не оказали никакой помощи. Дочь вызвала такси и отвезла девочку в травмпункт, - рассказала Татьяна.

Медики диагностировали ушибы и гематомы, назначили лечение. Однако через несколько дней у Дарьи началась аллергическая реакция на мазь, прописанную травматологом.

У нее склонность к аллергии, поэтому любая мазь вызывает покраснение и зуд. Мы мазали четыре дня, а на пятый день появилась сыпь, - поделилась бабушка.

Сейчас девочка уже вернулась в школу, но переживает из-за синяков и носит маску, чтобы скрыть следы травм.

После случившегося Татьяна пришла в школу, чтобы поговорить с директором. На вопрос, почему скамейки стоят незакреплёнными, глава учебного заведения ответила, что «не знает, как так вышло», но пообещала устранить проблему.

Однако, по словам бабушки, спустя 11 дней скамейки так и не закрепили их просто переставили к стенам школы.

В администрации учреждения корреспонденту Lada.kz пояснили, что на месте, где установлены скамейки, песчаное покрытие, поэтому закрепить конструкции можно только после бетонирования основания.

Мы оформили заявку на закупку материалов, работы планируется завершить до конца октября, - сообщили в школе.

Также в учебном заведении не исключают возможность компенсации семье за причиненный ущерб, решение примут после возвращения директора, который сейчас проходит профильные курсы.

Редакция Lada.kz продолжает следить за развитием ситуации.

