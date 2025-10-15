Житель Актау пытался проникнуть в чужую квартиру с ножом (видео)

Қазақ тіліне аудару

Поздним вечером жильцы одной из квартир дома в 8 микрорайоне обнаружили у окна мужчину. Утверждается, что он пытался попасть в чужое жилье с ножом, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина 13 октября взобрался на третий этаж дома №22, держаться ему помогали установленные внешние блоки системы кондиционирования воздуха. Предотвратили возможные негативные последствия бдительные жильцы.

Такой случай, адрес 8-22, лез в окно с ножом. Хорошо, что собаки залаяли, что хотел – неизвестно. Просим полицию принять меры, - сообщили очевидцы.

Жильцы сняли подозрительного гражданина на камеру, отметив, что он в их доме не проживает.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в отношении мужчины 1991 года рождения составили протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Как показали результаты медицинского освидетельствования, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.