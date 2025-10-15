18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 09:24

«Я не герой»: медик из Актау спасла мужчину во время полета

Происшествия 0 2 547 Наталья Вронская

Обычный авиарейс из Актау в Алматы едва не закончился трагедией. Прямо во время полета одному из пассажиров стало плохо и его жизнь буквально повисла на волоске. Помощь оказалась рядом: в салоне находилась преподаватель медицинского колледжа из Актау  Сапархан Джанабаева, передает Lada.kz.

Фото из личного архива Сапархан Джанабаевой
Фото из личного архива Сапархан Джанабаевой

История стала известна после того, как супруга пассажира опубликовала в соцсетях пост благодарности. Женщина написала:

«Во время недавнего полета моему мужу стало плохо, и рядом оказалась удивительная женщина  Сапархан Джанабева. Она не растерялась, оказала первую помощь, измерила давление, разговаривала с ним, поддерживала и была рядом до самого приземления. Мы безмерно благодарны ей за внимание, заботу и доброту. Благодаря ее участию все закончилось благополучно. Пусть она знает, что мы запомнили ее доброту и от всего сердца желаем здоровья  и благополучия».

После этого поста журналисты Lada.kz попытались найти спасительницу. В аэропорту и авиакомпании о ней не знали, но спустя несколько дней пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области помогла связаться с героиней.

Выяснилось, что женщина является руководителем симуляционного тренингового центра и преподает сестринское дело в медицинском колледже «Мейірбике». Также Сапархан Джанабаева работает по совместительству в клинике «CaspiMed», которая является базой учебного заведения.

Я не герой. Уверена, что каждый медработник должен оказать первую медицинскую помощь в любой ситуации  будь то на земле или в воздухе, дома или на улице, - говорит она.

Сапархан Джанабаева рассказала, что ситуация произошла 7 октября. Она вместе со студентами летела из Актау в Алматы, чтобы принять участие в республиканском конкурсе «MedSkills Zhetysu-2025».

Во время полета по громкой связи стюардесса спросила: «Если на борту есть медработники, нажмите кнопку вызова». Я сразу откликнулась. Мужчина, которому стало плохо, находился в тяжелом состоянии. Все признаки указывали на инфаркт: резкое падение давления, одышка, нитевидный пульс, холодный пот, стеклянный взгляд. До посадки оставалось около 40 минут, - вспоминает Сапархан.

По её словам, она действовала строго по стандартам доврачебной помощи, используя аптечку экипажа. Ей удалось стабилизировать состояние пассажира до приземления. Уже в Алматы мужчину передали врачам скорой помощи.

Сапархан Джанабаева уверена: такие ситуации показывают, насколько важно, чтобы экипажи авиакомпаний были обучены оказанию первой помощи.

Хотелось бы, чтобы руководство авиакомпаний уделяло больше внимания специальной подготовке бортпроводников. Иногда именно минуты решают судьбу человека, - говорит она.

История Сапархан - напоминание о том, что герои живут среди нас. Они не ждут благодарности  ​​​просто делают свою работу, спасая человеческие жизни.

Напомним, ранее жителей Актау пригласили пройти бесплатные курсы по оказанию экстренной помощи. 

60
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?