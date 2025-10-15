«Я не герой»: медик из Актау спасла мужчину во время полета

Қазақ тіліне аудару

Обычный авиарейс из Актау в Алматы едва не закончился трагедией. Прямо во время полета одному из пассажиров стало плохо и его жизнь буквально повисла на волоске. Помощь оказалась рядом: в салоне находилась преподаватель медицинского колледжа из Актау – Сапархан Джанабаева, передает Lada.kz .

Фото из личного архива Сапархан Джанабаевой

История стала известна после того, как супруга пассажира опубликовала в соцсетях пост благодарности. Женщина написала:

«Во время недавнего полета моему мужу стало плохо, и рядом оказалась удивительная женщина – Сапархан Джанабева. Она не растерялась, оказала первую помощь, измерила давление, разговаривала с ним, поддерживала и была рядом до самого приземления. Мы безмерно благодарны ей за внимание, заботу и доброту. Благодаря ее участию все закончилось благополучно. Пусть она знает, что мы запомнили ее доброту и от всего сердца желаем здоровья и благополучия».

После этого поста журналисты Lada.kz попытались найти спасительницу. В аэропорту и авиакомпании о ней не знали, но спустя несколько дней пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области помогла связаться с героиней.

Выяснилось, что женщина является руководителем симуляционного тренингового центра и преподает сестринское дело в медицинском колледже «Мейірбике». Также Сапархан Джанабаева работает по совместительству в клинике «CaspiMed», которая является базой учебного заведения.

Я не герой. Уверена, что каждый медработник должен оказать первую медицинскую помощь в любой ситуации – будь то на земле или в воздухе, дома или на улице, - говорит она.

Сапархан Джанабаева рассказала, что ситуация произошла 7 октября. Она вместе со студентами летела из Актау в Алматы, чтобы принять участие в республиканском конкурсе «MedSkills Zhetysu-2025».

Во время полета по громкой связи стюардесса спросила: «Если на борту есть медработники, нажмите кнопку вызова» . Я сразу откликнулась. Мужчина, которому стало плохо, находился в тяжелом состоянии. Все признаки указывали на инфаркт: резкое падение давления, одышка, нитевидный пульс, холодный пот, стеклянный взгляд. До посадки оставалось около 40 минут, - вспоминает Сапархан.

По её словам, она действовала строго по стандартам доврачебной помощи, используя аптечку экипажа. Ей удалось стабилизировать состояние пассажира до приземления. Уже в Алматы мужчину передали врачам скорой помощи.

Сапархан Джанабаева уверена: такие ситуации показывают, насколько важно, чтобы экипажи авиакомпаний были обучены оказанию первой помощи.

Хотелось бы, чтобы руководство авиакомпаний уделяло больше внимания специальной подготовке бортпроводников. Иногда именно минуты решают судьбу человека, - говорит она.

История Сапархан - напоминание о том, что герои живут среди нас. Они не ждут благодарности – ​​​просто делают свою работу, спасая человеческие жизни.

