Жители Актау сообщают об утонувшем в Каспии человеке

Вечером 15 октября среди жителей Актау стали распространяться данные о том, что в Каспийском море утонул человек. Информацию Lada.kz прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Иллюстративное фото: Pixabay

Как утверждается, сегодня, 15 октября, в море утонул человек. Прибытие спасателей в район яхт-клуба попало на видео очевидцев.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями в региональный департамент по ЧС, где опровергли распространившие данные о смерти человека на воде, предоставив иную информацию.

15 октября в 16:00 часов в ДЧС Мангистауской области поступила информация от регионального департамента полиции о том, что в 4А микрорайоне, рядом с гостиницей «Caspian Riviera», гражданин Республики Казахстан, находясь под воздействием наркотических средств, купался в несанкционированном месте. Мужчина самостоятельно выбрался на берег, в медицинской помощи не нуждался, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали четыре сотрудника личного состава департамента, одна единица техники и одно плавательное средство.

Ранее спасатели сообщали, что в купальный сезон 2025 года в необорудованных для купания местах утонули девять человек, включая троих детей. Уже после окончания сезона погиб еще один.