Полиция обнаружила схрон с 62 кг марихуаны, оружием и 32 млн тенге в пригороде Актау

В ходе спецоперации в Мангистауской области, как сообщили в департаменте полиции региона, правоохранители обнаружили и изъяли более 62 килограммов марихуаны, арсенал оружия и 32 миллиона тенге наличными - по факту возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz.
После проведения необходимых экспертиз и следственных действий полиция Мангистауской области сегодня, 16 октября, сообщила подробности крупного задержания, произошедшего 13 сентября.
Так, сотрудники управления по противодействию наркопреступности при координации областной прокуратуры в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Құқықтық тәртіп» и «Қарасора–2025» совместно с бойцами спецподразделения «Беркут» и при помощи служебной собаки по кличке Кира провели оперативно-розыскные мероприятия и обыск.
В результате, в садоводческо-огородническом товариществе (СОТ) «Южный» Мунайлинского района на участках №52 и №54 были задержаны несколько граждан, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере.
В ходе обыска гаража и транспортных средств были изъяты следующие предметы:
Из гаража: в 9 коробках обнаружено 136 пакетов марихуаны, обмотанных чёрной изолентой, общим весом более 62 килограммов.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Дело переквалифицировано на часть 3 статьи 297 УК РК (Хранение с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере).
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные действия.
