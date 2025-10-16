18+
16.10.2025, 13:45

Полиция обнаружила схрон с 62 кг марихуаны, оружием и 32 млн тенге в пригороде Актау

Происшествия 0 3 381 Сергей Кораблев

В ходе спецоперации в Мангистауской области, как сообщили в департаменте полиции региона, правоохранители обнаружили и изъяли более 62 килограммов марихуаны, арсенал оружия и 32 миллиона тенге наличными - по факту возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

После проведения необходимых экспертиз и следственных действий полиция Мангистауской области сегодня, 16 октября, сообщила подробности крупного задержания, произошедшего 13 сентября.

Так, сотрудники управления по противодействию наркопреступности при координации областной прокуратуры в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Құқықтық тәртіп» и «Қарасора–2025» совместно с бойцами спецподразделения «Беркут» и при помощи служебной собаки по кличке Кира провели оперативно-розыскные мероприятия и обыск.

В результате, в садоводческо-огородническом товариществе (СОТ) «Южный» Мунайлинского района на участках №52 и №54 были задержаны несколько граждан, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска гаража и транспортных средств были изъяты следующие предметы:

  • Огнестрельное оружие: винтовки марок Hatsan, Kruger, RAR, пистолет Stalker - всего 8 единиц оружия и 12 коробок патронов;
  • Препараты: таблетки метадона - 3 штуки;
  • Средства связи и наблюдения: 3 радиостанции Motorola, 2 дрона, 2 видеокамеры наблюдения;
  • Холодное оружие и арбалет;
  • Наличные деньги в размере 32 596 000 тенге;

Из гаража: в 9 коробках обнаружено 136 пакетов марихуаны, обмотанных чёрной изолентой, общим весом более 62 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Дело переквалифицировано на часть 3 статьи 297 УК РК (Хранение с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные действия.

Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Как без цели сбыта наркотических средств? Вы че там курите???
16.10.2025, 16:15
