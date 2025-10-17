18+
16.10.2025, 20:44

В Мангистау произошло смертельное ДТП

Происшествия 0 3 291 Ольга Максимова

Водитель не справился с управлением и машина, перевернувшись, вылетела с дороги. В результате погиб пассажир, передает Lada.kz.

Фото очевидцев происшествия
Фото очевидцев происшествия

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, авария произошла сегодня днем, 16 октября, на трассе Актау-Бейнеу-Атырау. Водитель Toyota Land Cruiser ехал по грейдеру, и, не справившись с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

«В результате 51-летний пассажир – житель Бейнеу – скончался на месте происшествия. По факту ДТП начато расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Мы призываем водителей быть внимательными и строго следовать установленным правилам дорожного движения, ведь на кону ваша жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

1
27
3
Комментарии

1 комментарий(ев)
kotkaz
kotkaz
Очень жаль... Пассажир был пристегнут ремнем?
17.10.2025, 05:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

