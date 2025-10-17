В Мангистау произошло смертельное ДТП

Қазақ тіліне аудару

Водитель не справился с управлением и машина, перевернувшись, вылетела с дороги. В результате погиб пассажир, передает Lada.kz .

Фото очевидцев происшествия

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, авария произошла сегодня днем, 16 октября, на трассе Актау-Бейнеу-Атырау. Водитель Toyota Land Cruiser ехал по грейдеру, и, не справившись с управлением, слетел с дороги и перевернулся.