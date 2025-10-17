В Мангистау произошло смертельное ДТП

Водитель не справился с управлением и машина, перевернувшись, вылетела с дороги. В результате погиб пассажир, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, авария произошла сегодня днем, 16 октября, на трассе Актау-Бейнеу-Атырау. Водитель Toyota Land Cruiser ехал по грейдеру, и, не справившись с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
«В результате 51-летний пассажир – житель Бейнеу – скончался на месте происшествия. По факту ДТП начато расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Мы призываем водителей быть внимательными и строго следовать установленным правилам дорожного движения, ведь на кону ваша жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
