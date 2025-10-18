Труп мужчины обнаружили в Актау

В редакцию Lada.kz поступили сведения о том, что 17 октября в 1 микрорайоне Актау был обнаружен труп мужчины. Данные прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Согласно поступившей информации, 17 октября в 1 микрорайоне был обнаружен труп мужчины.
Труп лежал недалеко от здания онкоцентра и остановки с магазином «Максим», - сообщили в редакцию.
В региональном департаменте полиции подтвердили произошедшее, заявив, что мужчина внезапно скончался прямо на улице.
Мужчина умер. Проживал в центре адаптации. Назначена экспертиза. По факту смерти лица возбуждено дело, - прокомментировали правоохранители.
