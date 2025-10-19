Девушка погибла после падения с высотки в Актау

Қазақ тіліне аудару

Фото/видео: очевидцы

Трагедия произошла на территории жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне.

Возвращался с работы домой, услышал, как на скорости по двору летят полицейские машины. Я пошел посмотреть, что случилось. Сначала ничего не понял, но потом зашел за полицейский автомобиль, а там труп девушки. Она упала прямо в метре от входа в подъезд, - рассказал один из очевидцев.

Lada.kz обратилась за комментарием в правоохранительные органы, однако в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области на текущий час так и не предоставили данные об инциденте.

UPD. Как сообщили в ведомстве в 21:42, по факту произошедшего заведено дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

Напомним, ранее в 27 микрорайоне Актау насмерть разбилась 19-летняя девушка.