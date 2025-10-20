В Актау на скальной тропе горела сухая трава

Қазақ тіліне аудару

Утром в воскресенье, 19 октября, загорелась сухая трава возле скальной тропы. Видео густого дыма, снятое очевидцами, быстро распространилось в социальных сетях, передает Lada.kz

стоп-кадр из видео

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло в районе 4А микрорайона, у подножия скалы.

«Произошло горение сухой травы на площади около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован в 09:47», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, это не первый случай пожара на данной достопримечательности. Год назад, 17 октября 2024 года, на скальной тропе также горел сухостой.