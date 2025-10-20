Жительница Актау умерла после ринопластики в Астане: клиника работала без лицензии

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау скончалась после плановой операции по коррекции носовой перегородки в одной из частных клиник Астаны, сообщает Lada.kz по информации Tengrinews.kz .

фото с сайта pixabay.com

По данным издания, женщина умерла 3 июня 2025 года после процедуры септоринопластики. Её сын рассказал, что мать страдала затруднённым дыханием и решилась на хирургическое вмешательство, чтобы устранить проблему.

Как уточняется, операцию проводил тот же врач, который ранее, в апреле этого года, выполнял аналогичную операцию 22-летней жительнице Костаная. Тогда пациентка впала в кому, из которой не вышла.

Родственники погибшей из Актау требуют привлечь хирурга к уголовной ответственности за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть человека.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с 10 по 16 июля была проведена внеплановая проверка частной клиники Medina Plastic Surgery. Установлено, что на момент операции, 3 июня, у медучреждения не было лицензии на оказание медицинских услуг.

«На момент проведения консультаций и оперативных вмешательств в период с 20 марта по 3 июня 2025 года у ТОО Medina Plastic Surgery отсутствовала государственная лицензия на медицинскую деятельность по пластической хирургии, анестезиологии, нейрохирургии и стационарной помощи взрослому населению», — сообщили в ведомстве.

Лицензия была выдана клинике лишь 17 июня, уже после смерти пациентки. О факте летального исхода департамент узнал только 3 июля, после обращения родственников.

28 августа лицензия клиники была аннулирована, а материалы проверки направлены в полицию Астаны для процессуальной оценки.