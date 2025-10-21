Его прозвали «Горшок»: в Актау по ночам мужчина крадёт у жителей цветы

Қазақ тіліне аудару

Любитель зелени или вор-ботаник? В Актау жильцы 27 дома 5 микрорайона устали от таинственного похитителя горшков с цветами. Цветочный похититель попался на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина знает о том, что его снимают, но отказываться от преступления не спешит. Напротив, тщательнее выбирает «добычу», чтобы горшок был покрасивее и растение более крепкое, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

«Охотник за цветами» порядком надоел жителям 27 дома. Вот уже несколько месяцев с их галерей пропадают растения.

По словам жильцов, первые пропажи начались ещё в начале лета. Сначала исчез один горшок, потом другой — люди думали, что кто-то случайно забрал или переставил. Но когда «растительная статистика» перевалила за несколько штук, стало ясно — действует настоящий рецидивист, даже прозвище ему дали.

"Мы уже даже шутим, что снова «Горшок» приходил. Столько сил вложено в эти растения, явно не для того, чтобы кто-то так нагло и бесцеремонно их забирал", — рассказывает жительница дома.

Жильцы обратились к участковому и написали в чат акимата с просьбой разобраться и принять меры. Люди надеются, что «цветочного фаната» всё же удастся найти и вернуть похищенное.

К слову, "Горшок" - не единственный любитель цветов с криминальной начинкой. Ранее неизвестный мужчина украл горшок с цветком у инвалида-колясочника. Позже полицейские нашли ботаника и заставили вернуть "добычу", а также извиниться за свое поведение.