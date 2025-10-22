Не заметила поезд: автомобиль врезался в тепловоз под Актау

Қазақ тіліне аудару

В пригороде Актау, рядом с базой «Рекон», произошло столкновение автомобиля Geely Emgrand с тепловозом. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 октября, около 20:45 часов. За рулём легкового автомобиля находилась женщина 1981 года рождения. По предварительной информации, водитель не заметила приближающийся поезд и нарушила Правила дорожного движения.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет.

Женщину привлекли к административной ответственности.

Напомним, подобный инцидент по указанному адресу происходил в 2024 году. Водитель автотранспорта Lada Kalina из-за гололеда не смог справиться с рулевым управлением и столкнулся с тепловозом.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!