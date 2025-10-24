Водитель загнал машину в воду на побережье Актау и был оштрафован

Қазақ тіліне аудару

Житель Актау «припарковал» машину на мелководье. Очевидцев возмутило такое неуважение к природе, и они пожаловались в полицию, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Фотографии в редакцию Lada.kz прислали жители Актау, ставшие свидетелями неблаговидного поступка.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, автомобиль Hyundai Santa Fe обнаружили в воде на побережье 1 микрорайона 23 октября, около 17:30 часов.

Сотрудники полиции составили в отношении 35-летнего водителя протокол по статье 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге).