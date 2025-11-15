За информацию о пропавшем мужчине родные предлагают вознаграждение 2 млн тенге в Мангистау

После почти восьми месяцев поисков в степи, недалеко от базы отдыха «Кендерли», найдена куртка, предположительно, пренадлежавшая пропавшему весной Ерлану Есмагамбетову. Родные предлагают щедрое вознаграждение - 2 миллиона тенге - за любую информацию о его местонахождении, сообщает Lada.kz .

Фото волонтеров

Почти восемь месяцев не удавалось найти Ерлана Есмагамбетова, который исчез весной возле базы отдыха «Кендерли». На минувших выходных друг пропавшего обнаружил в степи куртку компании, где работал мужчина. Рядом были найдены два черных носка.

Мать Ерлана Есмагамбетова выразила сомнение в случайности находки.

Во время поисков весной и летом эту куртку невозможно было не заметить, она большая. А сейчас она вдруг нашлась. Возможно, ее выбросили специально, - считает женщина.

Брат Ерлана Есмагамбетова сегодня, 14 ноября, отвез куртку в Курык правоохранителям на экспертизу.

Семья объявила вознаграждение в размере 2 млн тенге за любую информацию о местонахождении их пропавшего родственника.

Контактный номер: ‪+7 (702) 516-73-43‬.

Напомним, Ерлан Есмагамбетов пропал 17 марта, недалеко от базы отдыха «Кендерли». К поискам мужчины подключились волонтеры поисково-спасательного движения Lider.kz.