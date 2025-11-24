Крупную партию «синтетики» изъяли в Мангистау (видео)

В Мангистауской области 18 ноября в ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления по противодействию наркопреступности вместе с бойцами спецподразделения и служебной собакой выявили незаконное хранение крупной партии синтетических наркотиков, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным полиции региона, в ходе оперативных действий в Тупкараганском районе задержаны два гражданина, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств.

В процессе осмотра обнаружены и изъяты несколько свёртков вещества «альфа-PVP», а также дополнительный свёрток, найденный в тайнике, координаты которого были указаны задержанными. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого составил 279 граммов, что относится к категории особо крупного размера. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК, - заявили в пресс-службе ведомства.

Санкция предусматривает ответственность за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере.

В рамках расследования к задержанным применен ряд процессуальных мер. Один из подозреваемых водворён в изолятор временного содержания Тупкараганского района в порядке статьи 128 УПК РК. В отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что полиция Мангистауской области продолжает работу по противодействию наркопреступности и призывает граждан сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

Для справки

Статья 296 УК РК – Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта.

Часть 4 статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.