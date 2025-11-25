В Актау задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетнего

Информация об изнасилования подростка сначала появилась в социальных сетях. В департаменте полиции ее подтвердили, предоставив официальный комментарий, передает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего было подано 4 ноября.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый установлен, задержан и по решению суда помещён в СИЗО сроком на два месяца», - говорится в распространённом сообщении.

Проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий.

Устанавливаются и тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы.

В полиции подтвердили возраст пострадавшего - 13 лет. Подозреваемому - 29 лет.

Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, подозреваемый является так называемым «дронщиком» - снимал видеоролики с помощью дрона.