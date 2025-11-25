Полицейский автомобиль попал в жесткую аварию в Бейнеу

Камеры видеонаблюдения запечатлели автомобильную аварию в селе Бейнеу - столкнулись патрульный и гражданский автомобили. В полиции сообщили, что за рулем последнего был несовершеннолетний, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло 25 ноября. На видеозаписи видно, как в патрульный автомобиль с большой скоростью врезается Toyota Camry.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, транспортным средством управлял 17-летний парень. Его родители привлечены к административной ответственности за допуск к управлению лица, не достигшим установленного возраста, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

В аварии никто не пострадал.

По факту ДТП назначена служебная проверка.