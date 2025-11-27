О пытках в СИЗО заявили родные осужденного в Актау

Родные осужденного военнослужащего Усенби Базаркулова заявили о давлении, угрозах и нарушении прав со стороны сотрудников учреждения №77, в котором он содержится на текущий момент. Семья также обратилась за помощью в прокуратуру, военную прокуратуру, Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) РК, а также к Президенту страны, сообщает Lada.kz .

Усенби Базаркулов. Фото предоставили родственники

Отец осужденного, Абдигапар Базаркулов, распространил видео, в котором заявил, что его сын подвергается угрозам избиения, унижениям и психологическому давлению. По словам главы семьи, сотрудники и заключенные угрожают Усенби физической расправой, пытаясь добиться признаний по дополнительному делу. Он также сообщил, что мать осужденного, выступающая общественным защитником, ранее подверглась нападению и давлению со стороны сотрудников ВСУ западного гарнизона, и две недели не могла попасть к сыну.

С похожими заявлениями выступила супруга военнослужащего, Нурила Базаркулова. Она утверждает, что уже три месяца не может связаться с мужем и подозревает, что его намеренно изолируют. По ее словам, муж жаловался на отсутствие медицинской помощи, проблемы с условиями содержания, а также препятствия при отправке жалоб в надзорные органы, что законом разрешено. Женщина отмечает, что обращения в прокуратуру, военную прокуратуру и КУИС пока не дали результата.

Со слов семьи, 5 ноября Усенби Базаркулов подвергся избиению, угрозам и оскорблениям, включая угрозы сексуального насилия вне зоны видеонаблюдения. Он утверждает, что к происходящему причастны отдельные сотрудники режимной службы, а руководство пытается скрыть случившееся. Нурила также добавила, что ее мужа насильно стригли и брили в качестве давления.

Отец осужденного напомнил, что его сын был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о попытке продажи деталей грузовика «КамАЗ» . Родные считают обвинение необоснованным и подчеркивают отсутствие ущерба государству. По словам Абдигапара Базаркулова, у семьи имеются заявления сокамерников и нотариально подтвержденные материалы, которые они готовы предоставить следственным органам.

Родные военнослужащего обратились к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вмешаться в ситуацию и обеспечить безопасность Усенби Базаркулова.

В ДУИС по Мангистауской области сообщили, что по фактам, изложенным в обращениях семьи, проводится служебная проверка.