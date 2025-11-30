Из армии в психушку: срочника уволили в запас в Мангистау

Военнослужащего уволили в запас после того, как он оказался в психиатрической больнице. По его заявлениям о возможных неправомерных действиях в армии возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского гарнизона

В Мангистау продолжается проверка по резонансному случаю с молодым срочником, который, по словам родственников, попал в психиатрическую больницу во время службы.

По данным ведомства, после обращения военнослужащего с жалобами на признаки психического расстройства он был направлен на медицинское обследование. Специалисты признали его негодным к дальнейшему прохождению воинской службы, в связи с чем он был уволен в запас по состоянию здоровья.

Однако бывший солдат заявил о возможных неправомерных действиях в его отношении. По этим фактам возбуждено уголовное дело, его расследуют компетентные органы. Командование Вооружённых сил сообщило, что ситуация находится на их контроле.

Напомним, в Мангистауской области 18-летний солдат попал из армии в психиатрическую больницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина, в Сухопутных войсках прокомментировали происшествие.