Из армии в психушку: о вероятном случае дедовщины в воинской части Мангистау сообщают родственники солдата

В Мангистауской области 18-летний солдат Султан Шынтемиров попал из армии в психиатрическую больницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина, передает Lada.kz со ссылкой на kyn.kz.
Родственники молодого человека утверждают, что он стал жертвой дедовщины. По их словам, солдат несколько раз пытался покончить с собой. Но, вместо того, чтобы разобраться в случившемся, сотрудники воинской части якобы поместили его в психиатрическую больницу, чтобы скрыть инцидент.
Султана Шынтемирова призвали в армию в апреле - буквально «с улицы». По словам его матери, 18-летний юноша в армии подвергался издевательствам и не выдержал морального давления: он порезал себе вены. Через пять месяцев он вновь предпринял попытку самоубийства. Мать узнала, что её сын находится в психиатрической клинике от других родителей.
«Мне позвонил командир по имени Бекзат и сказал, что у моего сына проблемы с сердцем и почками. Сказали, что везут к врачу на обследование. На самом деле - обманом положили в психбольницу. Если бы не другие родители, я бы даже не узнала, где мой сын», - рассказала Лаура Шынтемирова, мать солдата.
По словам самой женщины, сын, проходящий службу в воинской части №99116 в Бейнеуском районе, жаловался на побои со стороны военнослужащих. Она также утверждает, что молодых солдат заставляют выполнять тяжёлую физическую работу и подвергают издевательствам в туалетах.
«Я своего ребёнка не узнала. Я такого его не отправляла. Есть фотографии. Его заставляли заниматься строительством, даже делал кирпичи в чьём-то доме. Требую провести полную проверку части №99116», - заявила она.
Султан находится в центре психического здоровья уже неделю. Помимо него, по словам матери срочника, там проходят лечение ещё два солдата.
«На запястьях были поверхностные раны. В связи с этим их привезли с диагнозом «признаки попытки самоубийства». С ними работают психологи и психотерапевты», - сообщил директор Мангистауского областного центра психического здоровья Мади Токанов.
По факту того, что солдаты после армии оказались в психбольнице, начато расследование. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить специальной комиссии.
