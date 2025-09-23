18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 14:55

Из армии в психушку: о вероятном случае дедовщины в воинской части Мангистау сообщают родственники солдата

Общество

В Мангистауской области 18-летний солдат Султан Шынтемиров попал из армии в психиатрическую больницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина, передает Lada.kz со ссылкой на kyn.kz.

Султан Шынтемиров в армии. Фото из открытых источников
Султан Шынтемиров в армии. Фото из открытых источников

Родственники молодого человека утверждают, что он стал жертвой дедовщины. По их словам, солдат несколько раз пытался покончить с собой. Но, вместо того, чтобы разобраться в случившемся, сотрудники воинской части якобы поместили его в психиатрическую больницу, чтобы скрыть инцидент.

Султана Шынтемирова призвали в армию в апреле - буквально «с улицы». По словам его матери, 18-летний юноша в армии подвергался издевательствам и не выдержал морального давления: он порезал себе вены. Через пять месяцев он вновь предпринял попытку самоубийства. Мать узнала, что её сын находится в психиатрической клинике от других родителей.

«Мне позвонил командир по имени Бекзат и сказал, что у моего сына проблемы с сердцем и почками. Сказали, что везут к врачу на обследование. На самом деле - обманом положили в психбольницу. Если бы не другие родители, я бы даже не узнала, где мой сын», - рассказала Лаура Шынтемирова, мать солдата.

По словам самой женщины, сын, проходящий службу в воинской части №99116 в Бейнеуском районе, жаловался на побои со стороны военнослужащих. Она также утверждает, что молодых солдат заставляют выполнять тяжёлую физическую работу и подвергают издевательствам в туалетах.

«Я своего ребёнка не узнала. Я такого его не отправляла. Есть фотографии. Его заставляли заниматься строительством, даже делал кирпичи в чьём-то доме. Требую провести полную проверку части №99116», - заявила она.

Султан находится в центре психического здоровья уже неделю. Помимо него, по словам матери срочника, там проходят лечение ещё два солдата.

«На запястьях были поверхностные раны. В связи с этим их привезли с диагнозом «признаки попытки самоубийства». С ними работают психологи и психотерапевты», - сообщил директор Мангистауского областного центра психического здоровья Мади Токанов.

По факту того, что солдаты после армии оказались в психбольнице, начато расследование. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить специальной комиссии.

