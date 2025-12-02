Авария на электрической подстанции попала на ВИДЕО в пригороде Актау

В Сети появилось видео аварии на электрической подстанции в пригороде Актау. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Сегодня, 2 декабря, в Instagram появилось видео, на кадрах которого видно, как искрится труба и над ней поднимаются столбы густого дыма.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что на место происшествия силы и средства ДЧС не привлекались. Однако в ходе мониторинга социальной сети были обнаружен видеоматериал, на котором запечатлено возгорание надземной трубы в пригороде Актау. На место был направлен сотрудник департамента для выяснения обстоятельств.

В ходе выяснения обстоятельств, со слов директора ТОО «Индустриальный парк Мангистау» установлено, что около 12:00 часов в распределительной подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии. Далее, в результате восстановительных работ на электрической подстанции произошло внезапное замыкание электрических проводов, - сообщили в ДЧС региона.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Деятельность ТОО «ИПМ» не приостановлена, действует в штатном режиме.