Автовоз с машинами перевернулся в Мангистау

Авария произошла 3 декабря на трассе Шетпе - Актау. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz .

Кадр видео

Автовоз с машинами перевернулся на трассе Шетпе — Актау 3 декабря примерно в 17:30.

На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлён перевёрнутый автовоз с киргизскими номерами, а также несколько повреждённых и перевёрнутых автомобилей.

По информации департамента полиции Мангистауской области, грузовой автомобиль марки DAF, следовавший из Киргизии в Актау, потерял управление и опрокинулся.

На тягаче находились восемь легковых автомобилей, и все они оказались повреждены.

Водитель автовоза не пострадал. В отношении него составлен административный протокол по статье 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в полиции.

Согласно этой статье, водителю грозит штраф в размере двадцати месячных расчётных показателей, что составляет 78 640 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области растет число автоаварий.