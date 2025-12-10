Пьяного иностранца сняли с поезда Мангистау – Алматы и арестовали

Гражданин Республики Азербайджан находился в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию, выражался нецензурной бранью и отказался подчиняться законным требованиям стражей порядка. Подробности Lada.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы ДП на транспорте, инцидент произошел 7 декабря в пассажирском поезде сообщением Мангистау – Алматы.

Стражи порядка установили и задержали 30-летнего гражданина Республики Азербайджан, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир проявлял агрессию, выражался нецензурной бранью и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции. Правонарушитель по акту был снят с поезда и привлечен к ответственности по статьям «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что судом иностранному гражданину назначено наказание в виде ареста на пять суток.

В департаменте полиции на транспорте напоминают, что во время поездок на железнодорожном транспорте каждый пассажир обязан соблюдать нормы общественного порядка, не допускать агрессивного или нарушающего спокойствие поведения.

Необходимо также беспрекословно выполнять законные требования сотрудников полиции, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в пассажирском поезде сообщением Мангистау – Алматы произошла драка с участием двух безбилетных пассажиров из Туркменистана. Подробнее по ссылке.