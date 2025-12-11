18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.12.2025, 19:04

В Казахстане вводят «плавающую» скорость на дорогах: официальное заявление МВД

Новости Казахстана 0 2 294

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сделало официальное заявление, касающееся изменений правил дорожного движения в зимний период. Речь идет о новых мерах, направленных на обеспечение безопасности водителей и пассажиров в условиях непогоды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz

Почему зимние дороги стали особенными

С наступлением холодов водители сталкиваются с несколькими опасностями одновременно:

  • снегопады и метели, снижающие видимость;

  • гололед и снежные заносы на трассах;

  • частичное или полное закрытие дорог из-за неблагоприятных условий.

В МВД подчеркнули, что такие изменения напрямую влияют на жизнь и здоровье участников движения, поэтому были приняты дополнительные меры контроля и ограничения скорости.

«Плавающая» скорость: что это и как работает

Нововведение коснулось системы ограничения скорости:

  • Стационарные знаки 3.24 теперь установлены на автодорогах и обозначают максимальную скорость движения;

  • На трассах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау появились электронные табло, показывающие «плавающую» скорость.

Смысл этой системы в том, что ограничение скорости активно только при неблагоприятных условиях, таких как:

  • буран;

  • гололед;

  • метель;

  • другие опасные погодные явления.

Скорость, установленная на этих табло, является обязательной для соблюдения так же, как и обычные дорожные знаки.

Камеры контроля и новые технологии

Для усиления безопасности МВД подключило камеры, фиксирующие скорость. Они работают в автоматическом режиме и адаптируются под новые ограничения:

  • фиксируют текущую скорость движения;

  • контролируют среднюю скорость движения по участку дороги;

  • переключаются на новый режим автоматически при изменении погодных условий.

Таким образом, водители не смогут превышать скорость, рекомендованную для конкретного участка дороги в момент неблагоприятной погоды.

Главное правило: безопасность превыше всего

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова пояснила:

«Эти меры введены не для того, чтобы причинить вам неудобства, а для вашей безопасности».

МВД напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно зимой. Новые знаки и камеры созданы не для контроля ради контроля, а для снижения числа аварий и сохранения жизней.

Итог

Зимние трассы Казахстана теперь оснащены современной системой, которая позволяет адаптировать скорость к погоде и состоянию дорог. «Плавающие» ограничения и камеры контроля делают движение безопаснее, а соблюдение этих правил — обязанностью каждого водителя.

