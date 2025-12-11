В Казахстане вводят «плавающую» скорость на дорогах: официальное заявление МВД

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сделало официальное заявление, касающееся изменений правил дорожного движения в зимний период. Речь идет о новых мерах, направленных на обеспечение безопасности водителей и пассажиров в условиях непогоды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С наступлением холодов водители сталкиваются с несколькими опасностями одновременно:
снегопады и метели, снижающие видимость;
гололед и снежные заносы на трассах;
частичное или полное закрытие дорог из-за неблагоприятных условий.
В МВД подчеркнули, что такие изменения напрямую влияют на жизнь и здоровье участников движения, поэтому были приняты дополнительные меры контроля и ограничения скорости.
Нововведение коснулось системы ограничения скорости:
Стационарные знаки 3.24 теперь установлены на автодорогах и обозначают максимальную скорость движения;
На трассах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау появились электронные табло, показывающие «плавающую» скорость.
Смысл этой системы в том, что ограничение скорости активно только при неблагоприятных условиях, таких как:
буран;
гололед;
метель;
другие опасные погодные явления.
Скорость, установленная на этих табло, является обязательной для соблюдения так же, как и обычные дорожные знаки.
Для усиления безопасности МВД подключило камеры, фиксирующие скорость. Они работают в автоматическом режиме и адаптируются под новые ограничения:
фиксируют текущую скорость движения;
контролируют среднюю скорость движения по участку дороги;
переключаются на новый режим автоматически при изменении погодных условий.
Таким образом, водители не смогут превышать скорость, рекомендованную для конкретного участка дороги в момент неблагоприятной погоды.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова пояснила:
«Эти меры введены не для того, чтобы причинить вам неудобства, а для вашей безопасности».
МВД напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно зимой. Новые знаки и камеры созданы не для контроля ради контроля, а для снижения числа аварий и сохранения жизней.
Зимние трассы Казахстана теперь оснащены современной системой, которая позволяет адаптировать скорость к погоде и состоянию дорог. «Плавающие» ограничения и камеры контроля делают движение безопаснее, а соблюдение этих правил — обязанностью каждого водителя.
