Новая граница Казахстана: важные изменения с 2026 года

Пересечение границы Казахстана вскоре станет быстрее и удобнее для граждан и транзитного транспорта. Министерство финансов страны завершает масштабное обновление таможенной инфраструктуры, которое должно сократить очереди и увеличить пропускную способность пунктов пересечения границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам министра финансов Мади Такиева, почти завершены работы по обновлению таможенной сети. Уже на этой неделе заработают пункты пропуска «Казыгурт» и «Темир-баба», а 25 декабря начнут функционировать «Тажен», «Майкапчагай» и «Бахты».
Кроме того, введены в эксплуатацию четыре новых пункта: два на границе с Китаем и два — на границе с Узбекистаном. Работы по модернизации ещё девяти пунктов находятся на завершающей стадии.
Особое внимание уделяется пункту пропуска «Жибек Жолы» на казахстанско-узбекистанской границе. После завершения реконструкции объект сможет пропускать до 70 тысяч человек и 2 тысяч автомобилей в сутки, что существенно повысит эффективность транзита через границу.
Пилотный проект на пункте пропуска «Нур Жолы» с круглосуточным режимом работы уже продемонстрировал почти двукратный рост потока автомобилей: с 245 тысяч в 2023 году до 453 тысяч в 2024 году.
Сегодня среднесуточная пропускная способность составляет около 1,8 тысячи машин в обе стороны, а после завершения проекта ожидается, что пункт сможет обслуживать до 5 миллионов транспортных средств в год.
На границе с Китаем уже функционируют три транспортно-логистических центра, а возле пункта «Нур Жолы» открыт склад временного хранения для крупногабаритного транспорта.
Новые объекты заработали на пунктах «Б. Конысбаева» и «Бахты». В планах — открытие двух дополнительных складов на «Атамекене» и «Казыгурте».
Министр также отметил, что совместно с частными инвесторами на границе с Китаем уже запущены три автохаба, что должно повысить скорость обработки грузов и снизить заторы на пунктах пропуска.
Несмотря на модернизацию, остаются нерешённые вопросы:
Качество связи в приграничных районах, которое влияет на работу электронной очереди и цифровых сервисов.
Условия труда специалистов, работающих на внутренних и внешних границах ЕАЭС.
Министр подчеркнул, что эти вопросы требуют дополнительного внимания для стабильной работы всей системы.
Обновление инфраструктуры уже сказалось на экономике: с начала года поступления таможенных платежей в бюджет Казахстана увеличились на 566 млрд тенге, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Казахстан движется к созданию современной, цифровой и эффективной границы, где очереди будут сведены к минимуму, а логистика и трансграничные перевозки — максимально ускорены.
