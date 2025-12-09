18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
09.12.2025, 14:03

Новая граница Казахстана: важные изменения с 2026 года

Новости Казахстана 0 7 418

Пересечение границы Казахстана вскоре станет быстрее и удобнее для граждан и транзитного транспорта. Министерство финансов страны завершает масштабное обновление таможенной инфраструктуры, которое должно сократить очереди и увеличить пропускную способность пунктов пересечения границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые пункты пропуска и модернизация старых

По словам министра финансов Мади Такиева, почти завершены работы по обновлению таможенной сети. Уже на этой неделе заработают пункты пропуска «Казыгурт» и «Темир-баба», а 25 декабря начнут функционировать «Тажен», «Майкапчагай» и «Бахты».

Кроме того, введены в эксплуатацию четыре новых пункта: два на границе с Китаем и два — на границе с Узбекистаном. Работы по модернизации ещё девяти пунктов находятся на завершающей стадии.

Реконструкция «Жибек Жолы» увеличит пропускную способность

Особое внимание уделяется пункту пропуска «Жибек Жолы» на казахстанско-узбекистанской границе. После завершения реконструкции объект сможет пропускать до 70 тысяч человек и 2 тысяч автомобилей в сутки, что существенно повысит эффективность транзита через границу.

Режим 24/7 показал впечатляющий рост потока транспорта

Пилотный проект на пункте пропуска «Нур Жолы» с круглосуточным режимом работы уже продемонстрировал почти двукратный рост потока автомобилей: с 245 тысяч в 2023 году до 453 тысяч в 2024 году.

Сегодня среднесуточная пропускная способность составляет около 1,8 тысячи машин в обе стороны, а после завершения проекта ожидается, что пункт сможет обслуживать до 5 миллионов транспортных средств в год.

Логистические хабы и склады для крупногабаритного транспорта

На границе с Китаем уже функционируют три транспортно-логистических центра, а возле пункта «Нур Жолы» открыт склад временного хранения для крупногабаритного транспорта.

Новые объекты заработали на пунктах «Б. Конысбаева» и «Бахты». В планах — открытие двух дополнительных складов на «Атамекене» и «Казыгурте».

Министр также отметил, что совместно с частными инвесторами на границе с Китаем уже запущены три автохаба, что должно повысить скорость обработки грузов и снизить заторы на пунктах пропуска.

Проблемы остаются: связь и условия труда

Несмотря на модернизацию, остаются нерешённые вопросы:

  • Качество связи в приграничных районах, которое влияет на работу электронной очереди и цифровых сервисов.

  • Условия труда специалистов, работающих на внутренних и внешних границах ЕАЭС.

Министр подчеркнул, что эти вопросы требуют дополнительного внимания для стабильной работы всей системы.

Растут таможенные поступления

Обновление инфраструктуры уже сказалось на экономике: с начала года поступления таможенных платежей в бюджет Казахстана увеличились на 566 млрд тенге, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Казахстан движется к созданию современной, цифровой и эффективной границы, где очереди будут сведены к минимуму, а логистика и трансграничные перевозки — максимально ускорены.

7
7
2
