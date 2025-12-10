Сколько лет самому молодому педофилу в Мангистау

По официальным данным, в Мангистауской области проживают 20 лиц, ранее осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В этом году самому молодому из них исполнилось 30 лет, а самому взрослому – 77, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

В стране уже несколько лет действует электронная карта, на которой отмечены лица, совершившие преступления против детей по всем регионам Казахстана.

Сведения о педофилах общедоступны на портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

На сайте можно посмотреть информацию о каждом из освобожденных граждан с указанием района проживания, паспортными данными и фотографией.

По указанным сведениям, в Мангистауской области проживает 20 человек, которые были ранее осуждены за преступления против половой неприкосновенности детей. Из них 13 проживают в Актау, три человека – в Жанаозене, еще трое в Мунайлинском районе и один – в Мангистауском районе.

Согласно данной карте, самому молодому преступнику в этом году исполнилось 30 лет. Cамому пожилому осужденному педофилу 77 лет.

Жители региона могут с помощью карты, кликнув на желтые точки, проверить, проживают ли рядом с ними лица, ранее осуждённые за такие преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего было подано 4 ноября 2025 года.