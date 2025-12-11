В Актау оператор заправки курил во время обслуживания автомобиля и был наказан

В Актау вредная привычка обернулась для оператора автогазозаправочной станции (АГЗС) административной ответственностью, передает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлён оператор АГЗС, курящий во время обслуживания автомобиля.

Кадры привлекли внимание сотрудников регионального ДЧС, после чего работника заправки привлекли к административной ответственности.

Установлено, что оператор АГЗС в 25 микрорайоне курил во время исполнения служебных обязанностей. По результатам проверки на него 9 декабря составлен протокол по статье 410 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

Для справки

Статья 410. Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации штраф в размере 15, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП (от 19 660 до 589 800 тенге).