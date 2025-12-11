В Актау жители многоэтажки пожаловались на опасность обрушения стен

После обильных осадков крупный кусок бетона откололся от стены многоквартирного жилого дома в областном центре. Жильцы опасаются, что следующий фрагмент может упасть кому-нибудь на голову, передает Lada.kz .

Фото жильцов

В редакцию обратились жители дома №22, 9 микрорайона, с жалобой на состояние здания. По их словам, дом буквально рушится на глазах жильцов. Ночью 11 декабря обрушилась облицовка с 7 этажа.

«Дом постепенно разрушается. Повезло, что в это время внизу никого не было. Все мы шокированы происшествием в Астане и не хотелось бы повторения в Актау. Мы обратились в ПКСК и жилищную инспекцию, но пока никакой реакции не последовало», — пишет жительница дома.

Новости о частичном обрушении кусков бетона в старом жилом фонде областного центра появляются регулярно. На это у ПКСК один ответ — капитальный ремонт в смету не входит.

Председатель ПКСК «Татьяна» в ответ на обращение издания заявил, что никаких мер предпринимать не будет.