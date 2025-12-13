Похитивший более 58 млн тенге мошенник из Актау задержан в Уральске

В Западно-Казахстанской области сотрудники криминальной полиции задержали 28-летнего уроженца Актау, который находился в межгосударственном розыске, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: кадр видео

Установлено, что в период с января по апрель он, обещая приумножить денежные средства на 10%, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладел более чем 58 миллионами тенге, принадлежащими жительнице Актау.

После совершения преступления злоумышленник скрылся в Уральске, вследствие чего был объявлен в межгосударственный розыск.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. О факте его задержания незамедлительно уведомлены инициаторы розыска, а именно департамент полиции Мангистауской области.

Кроме того, в рамках системной работы по розыску лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, с начала года полицейскими задержано 54 разыскиваемых преступника.

