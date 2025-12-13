18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.12.2025, 17:26

«Тело возили в багажнике машины 9 часов»: родные убитого в Мангистау охотника распространяют новые подробности

Происшествия Сергей Кораблев

В деле о гибели охотника появились новые версии произошедшего. Родственники жертвы утверждают, что на месте происшествия могли находиться не два, а четыре человека. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В социальных сетях распространилась информация, согласно которой в убийстве охотника могли участвовать три человека.

Как сообщается в публикациях, 1 декабря на охоту якобы выехали четверо односельчан. Уже днем 2 декабря один из мужчин выстрелил в голову своему напарнику, в результате чего тот скончался. Утверждается, что после случившегося участники инцидента не сразу обратились за медицинской помощью и не сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Следом говорится, что тело погибшего могли перевозить в багажнике автомобиля в течение девяти часов, а уже после полуночи, 3 декабря, доставили его в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Охотничьи же снаряжения, в том числе лодки и оружия, были спрятаны.

Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с родственниками погибшего, которые подтвердили, что вышеуказанные сведения действительно распространялись от их имени. При этом они подчеркивают, что изложенное является их предположениями и опасениями, а не установленными фактами.

Члены семьи просят провести справедливое и объективное расследование, а также дать правовую оценку действиям всех лиц, находившихся на месте происшествия. В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, о факте убийства стало известно 9 декабря.

