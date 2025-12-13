112 километров ради спасения: водителей вызволили из снежного заноса в Мангистау

В Бейнеуском районе сотрудники регионального ДЧС пришли на помощь двум мужчинам, оказавшимся в снежном заносе вдали от населенных пунктов, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По информации МЧС РК, двое мужчин решили проехать напрямик по бездорожью и оказались в снежной ловушке.

Они были вынуждены обратится за помощью к специалистам ведомства.

Спасатели преодолели 112 километров, чтобы добраться до заявителей. Они отбуксировали автомобиль из снежного заноса на очищенный участок дороги и сопроводили до ближайшего населенного пункта.

В МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.

Напомним, ранее водителей Мангистауской области просили готовиться к скользким дорогам.