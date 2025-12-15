18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 19:29

Охотник наткнулся на возможный боеприпас близ Актау

Происшествия 0 1 560 Сергей Кораблев

В районе мыса Сыгынды во время утренней охоты был обнаружен предмет, похожий на старый неразорвавшийся боеприпас. Находкой поделился местный охотник, рыбак и кладоискатель, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Автор Instagram-паблика «Kladoiskateli_mangystau» сегодня, 14 декабря, во время утренней охоты на утку обнаружил подозрительный металлический предмет в районе мыса Сыгынды, более известного среди местных жителей как 43-й километр.

Из-за отступления воды примерно на 200 метров от берега предмет оказался на поверхности и привлек внимание своей формой. Металлический объект визуально напоминал снаряд.

Чтобы понять, с чем он мог столкнуться, мужчина воспользовался ИИ. По полученному предположению, находка может быть сильно проржавевшим неразорвавшимся боеприпасом  старой авиационной бомбой.

Отмечается, что подобные предметы могут представлять серьезную опасность даже спустя десятки лет, особенно из-за коррозии, которая способна повысить их нестабильность.

Напомним, ранее в регионе был обнаружен летательный аппарат, похожий на военный дрон. Позже в полиции заявили, что какого-либо ущерба он не нанес.

0
5
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Эхо войны?
14.12.2025, 15:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь