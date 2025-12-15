Охотник наткнулся на возможный боеприпас близ Актау

В районе мыса Сыгынды во время утренней охоты был обнаружен предмет, похожий на старый неразорвавшийся боеприпас. Находкой поделился местный охотник, рыбак и кладоискатель, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Автор Instagram-паблика «Kladoiskateli_mangystau» сегодня, 14 декабря, во время утренней охоты на утку обнаружил подозрительный металлический предмет в районе мыса Сыгынды, более известного среди местных жителей как 43-й километр.

Из-за отступления воды примерно на 200 метров от берега предмет оказался на поверхности и привлек внимание своей формой. Металлический объект визуально напоминал снаряд.

Чтобы понять, с чем он мог столкнуться, мужчина воспользовался ИИ. По полученному предположению, находка может быть сильно проржавевшим неразорвавшимся боеприпасом – старой авиационной бомбой.

Отмечается, что подобные предметы могут представлять серьезную опасность даже спустя десятки лет, особенно из-за коррозии, которая способна повысить их нестабильность.

Напомним, ранее в регионе был обнаружен летательный аппарат, похожий на военный дрон. Позже в полиции заявили, что какого-либо ущерба он не нанес.