15.12.2025, 11:45

Браконьеры или жертвы системы? Предприниматели из Мангистау жалуются на обыски силовиков

Происшествия 0 2 659 Наталья Вронская

В социальных сетях появились обращения от предпринимателей из Мунайлинского района. Они рассказали о двух силовых визитах правоохранительных органов за последний год. По их словам, происходящее стало серьёзным ударом не только по бизнесу, но и по их семьям, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ
стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

Авторы обращения подчёркивают, что много лет ведут предпринимательскую деятельность легально — работают с официальными поставщиками, имеют лицензии, проходят проверки и выплачивают кредиты. Однако, как утверждают бизнесмены, в обоих случаях к ним приходили не с плановой проверкой, а с силовым сопровождением.

По словам предпринимателей, обыски проводились без предъявления ордеров и доказательств, «по чьей-то наводке». В видео говорится о конфискации товара, длительных допросах пожилых родителей, а также о присутствии вооружённых людей в масках.

«Самое страшное - не потери. Самое страшное - осознание того, что даже когда ты прав, ты не защищён», - говорится в обращении.

Авторы подчёркивают, что не просят сочувствия, а добиваются справедливости и публичности, считая, что молчание может привести к повторению подобных ситуаций с другими предпринимателями.

Редакция Lada.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Мангистауской области.

В полиции сообщили, что 9 декабря в 13:00 в Мунайлинском районе по оперативной информации поступили сведения о хранении нелегальной рыбы осетровых пород. В ходе обыска в помещении сарайного типа, по данным ДП, были обнаружены 11 голов и 14 тушек осетра, расфасованные стейки, а также шесть пластин чёрной икры весом по 550 граммов каждая.

В ведомстве подчеркнули, что все следственные действия проводились на законных основаниях, с санкции суда и согласованием с органами прокуратуры. Информацию о незаконности действий сотрудники полиции отрицают.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вес изъятой рыбы и икры в настоящее время уточняется.

Редакция Lada.kz продолжит следить за развитием ситуации.

