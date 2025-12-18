Автомобиль сгорел в пригороде Актау

В селе Баскудык сегодня, 17 декабря, произошло горение автомобиля Daewoo Nexia. В ДЧС региона сообщили подробности, передает Ladа.kz .

Фото очевидцев

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, вызов поступил в 17:17 часов. Иницидент произошел в селе Баскудык, вблизи магазина «Алихан».

Произошло полное горение Daewoo Nexia. Пострадавших нет. В автомобиле было установлено газобаллонное оборудование объёмом 60 литров. В 17:29 часов пожар ликвидирован, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали восемь спасателей и две единицы техники.

Напомним, утром 9 декабря по дороге в аэропорт было зарегистрировано горение внедорожника «Lexus LX470».