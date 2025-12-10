В Актау по дороге в аэропорт сгорел Lexus

В Актау на дороге, ведущей в аэропорт, утром 9 декабря произошло горение внедорожника «Lexus LX470», передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/cenzura_aktau/

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, вызов поступил в 04:00 часов. Ближайшая пожарная часть находилась в 8,5 километрах от места происшествия. Возгорание полностью удалось ликвидировать в 04:30 часов.

Пострадавших нет.

Уточняется, в автомобиле было установлено газобаллонное оборудование объёмом 90 литров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в селе Бейнеу загорелся кроссовер.