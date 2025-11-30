В Мангистау вспыхнул кроссовер: что произошло?

Иницидент произошел в селе Бейнеу. В ДЧС региона сообщили подробности, передает Ladа.kz .

Фото МЧС РК

По информации спасателей, 29 ноября около 16:17 в селе Бейнеу, на улице Махамбет Отемисулы, неподалёку от железнодорожного полотна, произошёл пожар в моторном отсеке автомобиля Kia Sorento. До ближайшей пожарной части было около трёх километров.

Газобаллонного оборудования в автомобиле не было. Пострадавших в результате происшествия нет.

На место происшествия прибыли шесть огнеборцев и две единицы техники.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных огонь был полностью ликвидирован уже к 16:30, что позволило предотвратить распространение пламени на другие части автомобиля.

Напомним, в прошлые выходные местных жителей напугал огонь возле заправочной станции «Qazaq Oil». Люди решили, что загорелась сама АЗС.